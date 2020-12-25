25 Aralık 2020, Cuma

BB ERZURUMSPOR

B.B Erzurumspor Mesut Bakkal ile ilk antrenmanına çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk antrenmanına çıktı
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

, 'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarına yeni teknik direktörü yönetiminde hazırlanıyor.

, 'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Hüseyin Çimşir'den sonra takımın başına getirilen yönetiminde ilk idmanını yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas organizasyonu ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak günü tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp 'ya hareket edecek.



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