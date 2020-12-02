Hüseyin Çimşir BB Erzurumspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırmıştı. DHA'nın haberine göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak.

1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Hüseyin Çimşir, son olarak geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

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