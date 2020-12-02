02 Aralık 2020, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Hüseyin Çimşir BB Erzurumspor'da!

Hüseyin Çimşir'in yeni takımı belli oldu!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

ile yollarını ayıran ekibi , bu koltuk için ile anlaşmaya vardı.

ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde 'le yollarını ayırmıştı. DHA'nın haberine göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak.

1979 yılında 'da dünyaya gelen Hüseyin Çimşir, son olarak geçtiğimiz sezon 'da teknik direktörlük yapmıştı.

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