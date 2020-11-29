29 Kasım 2020, Pazar

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de flaş ayrılık!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

ekiplerinden BB Erzurumspor, DHA'nın haberine göre teknik direktör ile yollarını ayırdı.

DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar bugün Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

Ligde 9 maça çıkan BB Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.

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