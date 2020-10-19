Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş'in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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