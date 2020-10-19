19 Ekim 2020, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

Hüseyin Üneş Covid-19'a yakalandı
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

'in yeni ekiplerinden 'da, kulüp başkanı 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübü, başkan 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş'in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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