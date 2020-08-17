17 Ağustos 2020, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın sözleşmesi uzatıldı

Emrah Başsan'ın sözleşmesi uzatıldı
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

'in yeni ekiplerinden , 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında, mukavelesi sona eren 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile sözleşme yenilendi.

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