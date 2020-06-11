11 Haziran 2020, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

Dadaş tam gaz

Dadaş tam gaz
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Pandemi sonrası yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını tempoyu düşürmeden sürdüren BB , günde çift idman yapıyor.

'e dönmek için koronavirüs sonrası yeniden başlayacak maçları bekleyen BB , çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Tempoyu düşürmeden günde çift antrenman yapan Dadaşlar, teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Günün ilk çalışmasında oyuncular gruplar halinde dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptıktan sonra, kuvvet ağırlıklı çalıştı. Sabah yapılan antrenman, saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular dayanıklılık koşusuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 3 kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı.
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