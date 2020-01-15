Erkan Sözeri: Sahada görsel bir şölen vardı

Ziraat Türkiye son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti taraftara ve doğum günü olan kulüp başkanı Hüseyin Üneş'e armağan ettiklerini söyleyen BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, şunları ifade etti:

"Bugün güzel bir futbol şöleni vardı sahada bence. Amacımız kupanın rengi olmak, gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Erzurum şehrini iyi temsil etmek. Bunların hepsini sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu kadar soğuğa rağmen iyi futbol iyi mücadele taraftarlarımızın içlerini ısıttı diye düşünüyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu soğukta gelmek kolay değil. Sayın Başkan Hüseyin Üneş'in doğum günü, güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyoruz."

"DAHA FAZLA İSTEYEN VE MÜCADELE EDEN BİZDİK"

Maçta zaman zaman iyi işler yaptıklarını ifade eden Erkan Sözeri, "Maçın tamamına baktığınız zaman daha iyi olan, isteyen mücadele eden taraf bizdik, en azından ben öyle düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.