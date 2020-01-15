Erkan Sözeri: Sahada görsel bir şölen vardı
Ziraat Türkiye son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti taraftara ve doğum günü olan kulüp başkanı Hüseyin Üneş'e armağan ettiklerini söyleyen BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, şunları ifade etti:
"Bugün güzel bir futbol şöleni vardı sahada bence. Amacımız kupanın rengi olmak, gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Erzurum şehrini iyi temsil etmek. Bunların hepsini sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu kadar soğuğa rağmen iyi futbol iyi mücadele taraftarlarımızın içlerini ısıttı diye düşünüyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu soğukta gelmek kolay değil. Sayın Başkan Hüseyin Üneş'in doğum günü, güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyoruz."
"DAHA FAZLA İSTEYEN VE MÜCADELE EDEN BİZDİK"
Maçta zaman zaman iyi işler yaptıklarını ifade eden Erkan Sözeri, "Maçın tamamına baktığınız zaman daha iyi olan, isteyen mücadele eden taraf bizdik, en azından ben öyle düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...