15 Ocak 2020, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erkan Sözeri: Sahada görsel bir şölen vardı

Sahada görsel bir şölen vardı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020

Ziraat Türkiye son 16 turu ilk maçında 'ı 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor'da teknik direktör , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti taraftara ve doğum günü olan kulüp başkanı 'e armağan ettiklerini söyleyen BB. Erzurumspor Teknik Direktörü , şunları ifade etti:

"Bugün güzel bir şöleni vardı sahada bence. Amacımız kupanın rengi olmak, gidebildiğimiz yere kadar gitmek. şehrini iyi temsil etmek. Bunların hepsini sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu kadar soğuğa rağmen iyi futbol iyi mücadele taraftarlarımızın içlerini ısıttı diye düşünüyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu soğukta gelmek kolay değil. Sayın Başkan Hüseyin Üneş'in doğum günü, güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyoruz."

"DAHA FAZLA İSTEYEN VE MÜCADELE EDEN BİZDİK"

Maçta zaman zaman iyi işler yaptıklarını ifade eden Erkan Sözeri, "Maçın tamamına baktığınız zaman daha iyi olan, isteyen mücadele eden taraf bizdik, en azından ben öyle düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

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