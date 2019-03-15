15 Mart 2019, Cuma

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erzurumspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

’in 26. haftasında sahasında ’u ağırlayacak olan Erzurumspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor kulüp tesislerinde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

İdmanda sakatlığını atlatan Rashad Muhammed yer alırken, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ise antrenmanı takip etti.

Hamza Hamzaoğlu: "Kazanan takım hürriyetine geçmemiz lazım"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
“Kazanan takım hürriyetine geçmemiz lazım” “Kazanan takım hürriyetine geçmemiz lazım”
Hamza Hamzaoğlu: ”Bizden daha iyi oynadılar” Hamza Hamzaoğlu: ”Bizden daha iyi oynadılar”
Bakın memleketiniz hangi takımlıymış! Sonuç inanılmaz... Bakın memleketiniz hangi takımlıymış! Sonuç inanılmaz...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör