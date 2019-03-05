05 Mart 2019, Salı

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor’da Rashad şoku!

Erzurumspor’da Rashad şoku!
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'la evinde 1-1 berabere kalan 'da takımını öne geçiren golü atan Muhammed'in elinde kırık olduğu açıklandı.

Sportif Direktör Zafer Demir, "Muhammed'de 2 tane kırık çıktı. Büyük ihtimalle ameliyat olacak. Ne zaman döner ona bakacağız. Üstümüzde büyük şanssızlıklar var" dedi.
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