04 Mart 2019, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu

Özdilek'in yerine Hamzaoğlu
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2019

BB , maçı sonrası görevine son verdiği teknik direktör 'in yerine 'nu getirdi.

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