BB Erzurumspor'dan zafer yemini

Erzurum’un patronu Özdilek, Ankaragücü randevusuyla ilgili net konuştu: “Zafer için elimizden geleni yapacağız”

Sivasspor'u yenerek 8 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Erzurumspor, deplasmanda Ankaragücü ile adeta final gibi bir maça çıkacak. 21 puana yükselen mavi-beyazlılar, ateş hattında umutlandı. Başkent ekibi ise puanını 24'e çıkartarak 16. sırada yer aldı. Dadaş'ta teknik direktör Mehmet Özdilek, bu maçı kazanmanın, takımını puan olarak iyi bir noktaya getireceğinin altını çizerek, "Onlar da ligde kalma adına ciddi anlamda oyuncu transfer ettiler ama biz içeride ve dışarıda iyi oynayan bir takımız ve mücadele gücümüz hiçbir zaman değişmiyor. Bu maç rakip için ne kadar önemliyse bizim için bir kat daha önemli" dedi. Başkent'e galibiyet için gideceklerini vurgulayan Şifo Mehmet, "Zafer için elimizden geleni yapacağız ve bu maçı kazanmanın bizi nerelere taşıyacağını çok net biliyoruz. Takımıma inanıyorum. Ümit ediyorum ki arzuladığımız şeyler sahada gerçekleşir" diye camiaya zafer sözü verdi.

DÜŞMEME MÜCADELESİ 8-10 TAKIM ARASINDA GEÇER'



Mehmet Özdilek, ligde birçok takımın puan olarak birbirine yakın olduğunu belirterek, ateş hattında daha çok şeylerin değişeceğini öngördü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Küme düşme kelimesini çok doğru bulmuyorum. 12 hafta var ve bu durum her takım için eşit mesafede gibi görünüyor. Bugün 29 puanı olan takımlar da bu dalgalanmalar içinde olabilir. Puan aralığı çok olmadığı için gelgitlerin 8-10 takım arasında olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.