BB Erzurumspordan gözdağı

BB Erzurumspor'dan gözdağı
Kritik maçta Rize’yi ağırlayacak Erzurum’da Başkan Üneş, “Kazanarak yeni bir seri başlatacağız” diye gözdağı verdi.
Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak olan BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Transferde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattıklarını ifade eden Başkan Üneş, "Artık kazanma vakti geldi. Rize'yi yenip başarı dolu yeni bir seri başlatacağız. Bu önemli maçta en büyük güvencemiz, tribünleri tıklım tıklım dolduracaklarına inandığımız fedakar taraftarımız. Onların desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızdan şüphemiz yok" diye Atmaca'ya gözdağı verdi.
KOZ; OBERTAN VE EDUOK
Rize maçında Erzurum'un önemli kozları M.United patentli Obertan ile Nijeryalı sağ açık Eduok olacak. Obertan'ın özellikle orta sahadaki sıkıntıyı çözmesi beklenirken, Paşa'da 23 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan Eudok da hücuma güç katacak.
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