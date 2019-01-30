30 Ocak 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Eduok bombası!

Eduok bombası!
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019

, K.Paşa’da 6 gol, 5 asist yapan Nijeryalı yıldızı 400 bin euro’ya etti

Forvete takviyelerini sürdüren Erzurumspor, 'nın Nijeryalı yıldızı 'u etti. 24 yaşındaki sağ açığı alarak hücumda gücüne güç katan Dadaş'ın, lacivert-beyazlılara 400 bin euro bonservis ödediği öğrenildi. Eduok, Paşa'da oynadığı 23 maçta 6 gol, 5 asistle dikkatleri çekti.

94 MAÇTA 19 GOL 10 ASİST

2016'dan beri Kasımpaşa'da oynayan Saumel Eduok, 94 maçta 19 gol, 10 asist katkısı sağladı.
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