30 Ocak 2019, Çarşamba
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94 MAÇTA 19 GOL 10 ASİST
2016'dan beri Kasımpaşa'da oynayan Saumel Eduok, 94 maçta 19 gol, 10 asist katkısı sağladı.
Eduok bombası!
Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019
Erzurum, K.Paşa’da 6 gol, 5 asist yapan Nijeryalı yıldızı 400 bin euro’ya transfer etti
Forvete takviyelerini sürdüren Erzurumspor, Kasımpaşa'nın Nijeryalı yıldızı Samuel Eduok'u transfer etti. 24 yaşındaki sağ açığı alarak hücumda gücüne güç katan Dadaş'ın, lacivert-beyazlılara 400 bin euro bonservis ödediği öğrenildi. Eduok, Paşa'da oynadığı 23 maçta 6 gol, 5 asistle dikkatleri çekti.
94 MAÇTA 19 GOL 10 ASİST
2016'dan beri Kasımpaşa'da oynayan Saumel Eduok, 94 maçta 19 gol, 10 asist katkısı sağladı.
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