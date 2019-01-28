Kasımpaşadan ayrıldı! İşte Eduokun yeni takımı...

28 Ocak 2019, Pazartesi
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Kasımpaşa'dan ayrıldı! İşte Eduok'un yeni takımı...
Giriş Tarihi: 28.01.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa'dan Eduok'u transfer ettiğini ve futbolcunun sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Eduok'u €400bin karşılığında kadrosuna kattı.
Eduok ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa'dan Eduok'u transfer ettiğini ve futbolcunun sağlıkkontrollerinden geçeceğini açıkladı.
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