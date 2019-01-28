28 Ocak 2019, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Kasımpaşa'dan ayrıldı! İşte Eduok'un yeni takımı...

Kasımpaşadan ayrıldı! İşte Eduokun yeni takımı...
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2019

Büyükşehir 'dan 'u ettiğini ve futbolcunun sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı

yanına yaklaştırmadı! Derbide 3 puan...Başakşehir- maçının VAR hakemi Arda KardeşlerSon dakika sürprizi! Diagne...Kasımpaşa'dan forvete takviyeDiagne'den flaş paylaşımı!

, Kasımpaşa'dan 'u €400bin karşılığında kadrosuna kattı.

Eduok ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Büyükşehir 'dan Eduok'u ettiğini ve futbolcunun sağlıkkontrollerinden geçeceğini açıkladı.

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