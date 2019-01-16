Erzurum'un Horasan ilçesindeki Fatih İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 15 özel eğitim öğrencisi Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ziyaret etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'e çiçek hediye eden öğrenciler, futbolculara da içerisinde 'Biz inandık siz de inanın' yazılı mesajların bulunduğu zarfları verdi.

Horasan Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Fatih İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören özel öğrenciler için özel bir gün düzenlendi. Okul Müdürü Selçuk Deringöl ve öğretmenler tarafından velileri ile birlikte otobüsle Erzurum'a getirilen özel öğrencilerin ilk durağı alışveriş merkezindeki oyun alanı oldu. Atlı karınca, salıncak ve top havuzu gibi oyun alanlarında vakit geçirdikten sonra Süper Lig ekiplerin BB Erzurumspor'un tesislerine gittiler. Mavi-Beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek ve futbolcularla tanışan öğrenciler, onlara getirdikleri çiçek ve baklavayı hediye ettiler. Öğrenciler daha sonra ceplerinden çıkardıkları ve içerisinde, 'Biz inandık siz de inanın' yazılı mesajların bulunduğu zarfları verdiler. Teknik heyet ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, bir süre futbolcuların antrenmanına eşlik etti. Özdilek ve futbolcuların da yakın ilgi gösterdiği misafirler, tesislerden güler yüzle ayrıldı.

Spor tesislerinden ayrıldıktan sonra öğrencilerle ilgili okul müdürü Selçuk Deringöl, "Okulumuzda özel öğrenciler için bir sınıf bulunmakta. Onlar bugün unutamayacakları bir gün yaşadılar. İlçeden çıktıktan sonra hepsini ayrı bir heyecan sardı. Futbolcularla tanışma anında duydukları sevinci ne atlı karıncada ne de top havuzunda yaşamadılar. Herkeste olduğu gibi onlarda da futbolun ayrı bir yeri var" dedi.