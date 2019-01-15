15 Ocak 2019, Salı

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Erzurumsporda Konyaspor maçı hazırlıkları
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 'u konuk edeceği 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Mavi-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü 'u ağırlayacak.

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