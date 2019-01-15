Erzurumsporda Konyaspor maçı hazırlıkları

15 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor'u konuk edeceği 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!