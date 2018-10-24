"Kazanmayı alışkanlık haline getirmek en büyük hedefimiz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: - "İlk 7 haftada motivasyon olarak çöküntü içinde olan takımın son iki haftada ortaya koyduğu performans, moral ve güven açısından bizim için çok önemliydi"

Özdilek, kulüp tesislerinden düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçlarda puan almanın çok önemli olduğunu söyledi.

Puan almak kadar sahadaki duruşlarının da önemli olduğunu ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Trabzonspor maçındaki taktiksel anlamdaki uygulayışımız, oyun disiplinine sadık kalışımız, oyuna hükmedişimiz açıkçası bir puan kadar beni memnun etti. İki haftadır buradayız ama bu gelişimi sahada doğru uygulayan bir oyuncu grubum var. İyi çalışıyoruz, oyunculardan geri bildirimlerimiz o anlamında çok sağlıklı. Biz neler yapacaklarını söylüyoruz uygulamada ise ana aktörler futbolcular. Maç öncesi Trabzon deplasmanında bir puana hayır demezsiniz ama oyunun başladığı andan itibaren son düdüğe kadar açıkçası bir puanı çok da içimize sindiremedik. Kazanabilecek kadar pozisyonumuz var ama son vuruş biraz beceri işi bu anlamda sıkıntılarımız var."

Özdilek, önlerinde uzun bir lig serüveninin olduğunu belirterek, bu yolda istikrarlı gitmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Kolay kaybetmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım haline gelmek en büyük hedefimiz." diyen Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapı olarak ben savunmacı bir yapıya sahip teknik adam değilim. Elimdeki oyuncuları doğru kullanmaya çalışıyorum aynı zamanda bunu doğru sahaya aktarmaya çalışan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Kolay değil, geçiş sürecindeyiz. Aslında bakıldığı zaman ilk 7 haftada motivasyon olarak çöküntü içinde olan takımın son iki haftada ortaya koyduğu performans, moral ve güven açısından bizim için çok önemliydi. Oyuncularımdan ne alacağımı artık biliyorum. Taktiksel anlamda her maçın farklı bir uygulaması olacak ama biz rakipleri iyi çalışıp iyi analiz ediyoruz."

Mehmet Özdilek, ligin 10. haftasında sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına da değinerek, "Bu hafta da farklı bir oyun karakteriyle sahada olacağız çünkü rakibimiz farklı bir karaktere sahip bir takım. Özellikle öndeki oyuncuları çok etkili. Arkada adam bulursa bedel ödetebilecek kaliteli oyuncuları var. Ligin en fazla gol atan, iki haftadır kazanan takımına karşı oynayacağız. Sahada belirleyici olan biz olacağız. Erzurumspor'un sahadaki duruşu, taktik anlayışı rakibe vereceği reaksiyon, rakipten daha fazla isteme duygusu belirleyici olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor maçına giderken de rakibi iyi analiz ettiklerini ve iyi çalıştıklarını aktaran Özdilek, her maçta ayrı bir anlayışla sahada olacaklarını sözlerine ekledi.