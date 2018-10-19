    19 Ekim 2018, Cuma

    BB ERZURUMSPOR

    Erzurumspor'dan Fırtına’ya gözdagı

    Erzurumspordan Fırtına’ya gözdagı
    BB ERZURUMSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    'da son 2 maçını kazanan 'a teslim olmayacaklarını vurguladı.

    'de ilk galibiyetini milli aradan önce Alanya karşısında alan , bu seriyi Trabzon deplasmanında da sürdürmek istiyor. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen teknik direktör , "Yine son haftalarda form grafiği, oyun anlayışı yükselen bir takıma karşı oynayacağız. Şu an oyun anlayışımız yeterli değil, zamana ihtiyacımız var. Trabzon'a giderken tek düşüncemiz alacağımız puanlar. Şu an her türlü puana ihtiyacımız var. Deplasmanda bir oyun anlayışımız var, alacağımız puanların olduğunu bilen bir takımız" dedi. Takımdaki sakat futbolcuların Dadaş'ı olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Özdilek, sakatlığı bulunan Egemen, Khubulov, Munsy ve Kone'nin büyük bir ihtimalle maçı kadrosunda yer alacağını söyledi.

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