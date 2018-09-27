    27 Eylül 2018, Perşembe

    BB ERZURUMSPOR

    Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaştı

    Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaştı
    BB ERZURUMSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    ekiplerinden , teknik direktörlük için ile anlaşma sağladı.

    Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girdiklerini belirterek, "Altıparmak ile yollarımızı ayırdıktan sonra görüşmeye başladığımız hocamız dün akşam Erzurum'a geldi, şu an işlemleri devam ediyor. Teknik direktörlük için Mehmet Özdilek hocamız ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." diye konuştu.

    Barlak, yarın deplasmanda ile yapacakları maçta sportif direktör Zafer Demir ve yardımcı antrenörlerin takımın başında olacağını aktararak, "Galatasaray maçından inşallah güzel bir sonuç alıp yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.

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