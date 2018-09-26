BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.
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