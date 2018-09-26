    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BB ERZURUMSPOR

    BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı

    Altıparmak ile yollar ayrıldı
    BB ERZURUMSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    ’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından ile yollar ayrıldı.

    Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, ümüz ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

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