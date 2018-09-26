    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BB ERZURUMSPOR

    BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi

    BB Erzurumsporda Mehmet Özdilek dönemi
    BB ERZURUMSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    BB Erzurumspor teknik direktörlük görevi konusunda ile anlaşmaya vardı.

    BB Erzurumspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başlamış, gündeme 'in adı gelmişti.

    'de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra kulüp başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etmişti.

    52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yaptı.
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