BB Erzurumsporda Mehmet Özdilek dönemi

26 Eylül 2018, Çarşamba
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Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra kulüp başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etmişti.
52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yaptı.
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi
Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018
BB Erzurumspor teknik direktörlük görevi konusunda Mehmet Özdilek ile anlaşmaya vardı.
BB Erzurumspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başlamış, gündeme Mehmet Özdilek'in adı gelmişti.
Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra kulüp başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etmişti.
52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yaptı.
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