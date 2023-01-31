Sony'nin PlayStation Plus kullanıcılarına her ay sunduğu ücretsiz oyunlar arasından bu ay verilecek oyunlar belli oldu. PS Plus kullanıcıları Şubat 2023'te 4 oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek. Bu oyunlar arasında Mafia Definitive Edition öne çıkıyor.

Sony'nin PlayStation Plus kullanıcılarına her ay sunduğu ücretsiz oyunlar arasından bu ay verilecek oyunlar belli oldu. PS Plus kullanıcıları Şubat 2023'te 4 oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek. Bu oyunlar arasında Mafia Definitive Edition öne çıkıyor.

İşte Şubat ayında PlayStation Plus Essential'a eklenecek 570 TL değerindeki oyunlar.

Şubat ayı için beklenen oyunlar arasında OlliOlli World (PS4 ve PS5), Mafia Definitive Edition (PS4), Destiny 2: Beyond Light (PS4 ve PS5) ve Evil Dead The Game (PS4 ve PS5) olacak.

Sızıntı sahibine göre Mafia Definitive Edition'ın bazı bölgelerde değiştirilebileceğini veya eklenmeyebileceğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle Şubat ayındaki bu dört oyundan biri farklı olabilir. Oyunlar 7 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında erişime sunulacak.

PS Plus kataloğuna Şubat ayında eklenecek 570 TL değerindeki oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)