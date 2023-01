Sony PlayStation Plus (PS Plus) Şubat 2023 oyunları sızdırıldı!

Sony PlayStation Plus (PS Plus) Şubat 2023 oyunları sızdırıldı!

Sony'nin PlayStation Plus kullanıcılarına her ay sunduğu ücretsiz oyunlar arasından bu ay verilecek oyunlar belli oldu. PS Plus kullanıcıları Şubat 2023'te 4 oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek. Bu oyunlar arasında Mafia Definitive Edition öne çıkıyor.

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 16:49