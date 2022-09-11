2022 League of Legends Türkiye Büyük Finali'nde İstanbul Wildcats ile Fenerbahçe Espor takımları karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi İstanbul Wildcats kazandı ve ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. İşte detaylar...

League of Legends 2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finalleri, bu akşam gerçekleştirilen final karşılaşmasıyla son buldu. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, yüzlerce izleyicinin tribünlerde, binlerce kişinin ekran başında canlı şekilde takip ettiği 2022 Türkiye Büyük Finali'ni DenizBank İstanbul Wildcats, 3-2'lik skor ile kazanarak finallerin 10. yılında şampiyonluğa uzandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır seyircisiz şekilde gerçekleştirilen Türkiye Büyük Finali, bu yıl yeniden seyircili şekilde gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren final maçında DenizBank İstanbul Wildcats, Fenerbahçe Espor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sen rounda kadar başa baş gitmesi, finali çok daha heyecanlı hale getirdi.

Türkiye Büyük Finali'ni kazanan İstanbul Wildcats, böylelikle Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.