Assassin's Creed Mirage resmen tanıtıldı! İşte Assassin's Creed Mirage'in çıkış tarihi ve fiyatı

Ubisoft, en büyük etkinliklerinden birisi olan Ubisoft Forward'ı düzenledi ve oyunseverlerin merakla beklediği Assassin's Creed Mirage'i resmen tanıttı. Peki; Assassin's Creed Mirage'in çıkış tarihi ne zaman? Assassin's Creed Mirage'in fiyatı ne olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 21:02 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022- 21:03