Epic Games'in dünya çapındaki oyunu Fortnite'ın inşasız modu oyuncuları ikiye ayırmıştı. Bazı oyuncular oyunun bunun üzerine kurulu olduğu ve inşa modunun devam etmesi gerektiğini savunurken, bazı oyuncular ise oyunun bu halinin çok daha iyi olduğunu dile getirdi. Ancak Fortnite'ın bu yeni modunun kalıcı olabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fortnite'ı özel kılan şeylerden biri inşa mekaniğiydi bildiğiniz üzere. Pek çok profesyonel oyuncu bu işe sıcak bakmıyor olsa da, Fortnite oyuncuları bu sistemi inanılmaz şekillerde kullanabiliyordu. Doctor Strange'in de işin içine karıştığı son dönemlerde ise inşa modu ortadan tamamen kaldırıldı.

İşin bu bölümü sebebiyle inşa modunun bir hikayeye bağlanarak tekrar karşımıza çıkmasını bekliyorduk. Fakat veri madencilerinden gelen bilgilere göre bu değişim kalıcı olacak. Önemli isimlerden TweaBR, paylaştığı tweet'lerde bu modun birkaç gün sonra resmi bir mod olarak oyuna ekleneceğini öne sürdü. İlk olarak sadece solo oynanabilecek bu mod; ilerleyen günlerde duos, trios ve squad modlarında da oynanabilecek.