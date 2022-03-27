Rockstar Games GTA Online için yeni bir abonelik sisteminin getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından GTA+ adı verilen bu sistemin detayları da ortaya çıktı.

GTA Online yeni abonelik sistemi GTA+ duyuruldu. Rockstar'ın yayınladığı açıklamada, GTA Online'a yeni eklenecek GTA+ özelliğinin Xbox Series X/S ve Playstation 5'e özel olacağı belirtildi. GTA Online'ın bu yeni modu ile bütün oyunculara oyun içi 500 bin dolar gönderilecek olmasından, özel araba yükseltmelerine kadar pek çok yeni içerik sunulacak. Rockstar daha önce de GTA Online oyuncularına 5 milyon GTA doları hediye etmişti.

HER AY FARKLI FIRSATLAR SUNACAK

GTA+ oyuncularına her ay 500 bin GTA doları hediye edilecek, ancak onun haricinde ödüller değişecek. 29 Mart'ta açılacak mod ile oyuna eklenecek şeylerden bazıları şunlar:

-Bütün oyuncuların bankalarına 500 bin GTA doları otomatik olarak gönderilecek.

-La Mesa'daki Auto Shop, oyuna en son eklenen Los Santos Tuners güncellemesi ile ilişkili yeni içerikler sunacak. Hali hazırda Auto Shop sahibi olanlar La Mesa'ya ücretsiz olarak taşınabilecekler.

-Yat sahipleri gemilerini Aquarius Super Yacht 'a ücretsiz olarak yükseltebilecekler.

-Bütün GTA+ oyuncularının giysi dolaplarına Gussét Frog Tee, Broker Prolaps Basketball Top ve Shorts otomatik olarak eklenecek.

GTA+'ın aylık ekstra bir ücreti olacak. Modun aylık ücreti 6 dolar (şu an 89 Türk Lirası) olarak belirlenmiş.