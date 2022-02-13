Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu olacak olan GTA 6'nın fragmanı Rockstar Games tarafından bu sene yayınlanabilir!

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta Rockstar Games tarafından oyun resmen duyurulmuştu. Bu kez farklı bir haber ortalığı karıştırdı. İçeriden gelen bilgiler, sadece CGI ile hazırlanacak olan GTA 6 fragmanının bu senenin sonuna doğru yayınlanabileceğini işaret etti.

Geçtiğimiz hafta orta çıkan Rockstar Games'in çok beklenen oyunu hakkında henüz hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ancak, içeriden sızan bir bilgi GTA 6 fragmanı için bu yılın sonbaharını işaret ediyor.

GTA 6 fragmanı bu sene yayınlanabilir

Firmanın daha önceki yapımlarının fragman tarihlerine baktığımızda GTA 6 fragmanı için son baharı işaret ediyor olmaları hiç de uzak bir ihtimal gibi gelmiyor. Örneğin Red Dead Redemption 2, 20 Ekim 2016'da, GTA 5, 2 Kasım 2011'de ortaya çıkmıştı. Hali ile yine yakın tarihte bir duyuru yapılması çok da olasılık dışı değil.

Yine içeriden gelen bilgiler doğrultusunda, yayınlanacak olan fragman, önceki oyunlarda olduğu gibi CGI ile geliştirilecek olup, oyun hakkında pek fazla bilgi vermeyecek. Ayrıca, yeni GTA oyunu, GTA 5'in devamı olacak. Bu açıklamayı göz önüne alınca, yapımın Güney Los Angeles'da geçeceğini düşünebiliriz.

Önümüzdeki günlerin yapım hakkında ne göstereceğini bilmiyoruz. Ancak söz konusu Rockstar olunca, en doğru zamanı ve yapımın sunulabilecek en iyi versiyona ulaştığı zamanı bekleyeceklerinden emin olabiliriz.