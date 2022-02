Call Of Duty serisinin yeni oyunları Warzone 2 ve Modern Warfare 2 resmi olarak duyuruldu!

Oyun dünyasının en popüler FPS oyunu olarak görülen Call Of Duty serisinin yeni oyunları duyuruldu. Activision'dab yapılan açıklamada, Call of Duty Warzone 2 ve Call of Duty oyunu Modern Warfare 2 resmi olarak açıklandı.

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 12:32