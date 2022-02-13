Oyun dünyasının en popüler FPS oyunu olarak görülen Call Of Duty serisinin yeni oyunları duyuruldu. Activision'dab yapılan açıklamada, Call of Duty Warzone 2 ve Call of Duty oyunu Modern Warfare 2 resmi olarak açıklandı.

Call of Duty Warzone 2 ve bu yıl ki "yeni" Call of Duty oyunu Modern Warfare 2 resmi olarak duyuruldu. Warzone 2 ve Modern Warfare 2'nin aynı anda duyurulacağına dair dedikodular bir süredir kulaktan kulağa yayılıyordu. Activision, Warzone 2 ve Modern Warfare 2'nin tasarım aşamasının başından beri birlikte çalışacak şekilde dizayn edildiklerini belirtti.

Call of Duty Warzone 2 ve Modern Warfare 2019 için devam oyunları duyuruldu

Activision, Warzone 2'de tamamen yeni tarzda bir oyun alanı ve yeni bir sandbox modu olacağını ifade ediyor. COD serisinin 2 yeni oyunu da tamamen yeni bir oyun motoru ile geliştiriliyor. İkİ oyunun da yapımı tamamen Infinity Ward'a emanet.Modern Warfare 2019 ve Call of Duty: Warzone'u geliştiren Infinity Ward, seriyi sürdürecek gibi gözüküyor.

Activision aynı duyuruda Call of Duty: Vanguard ve Warzone için sezon 2 notlarını da paylaştı 14 Şubat'ta yayınlanacak yamada 30'dan fazla hatanın düzeltileceğinin sözünü verdi. Warzone oyuncularının hatalar dışında en büyük şikayeti aşırı hile kullanımıydı, Activision bu konuda bir açıklama yapmadı. Infinity Ward'un, Warzone 2'yi geliştirirken bu şikayetleri dikkate alıp almayacağını zaman gösterecek.