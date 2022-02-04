Oyun dünyasının belki de en popüler serisi olan Grand Theft Auto'nun (GTA) yeni oyunu olacak olan GTA 6 oyununun ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yapımcı şirket Rockstar Games, hayranları heyecanlandıracak bir açıklamaya imza attı. İşte detaylar...

Rockstar Games yayınladığı yeni blog yazısında, Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı. Rockstar, henüz resmi olarak belirtmese de Grand Theft Auto 6 isimli, yeni nesil açık dünya oyunundaki aktif geliştirmenin "iyi durumda" olduğunu söyledi.

Yeni bir Grand Theft Auto'nun onayı, ilk olarak 2013'te piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5 ve Grand Theft Auto Online'dan bu yana merakla bekleniyordu. Rockstar Games'ten GTA 6 için ilk resmi bilgi de gelmiş oldu.

İŞTE ROCKSTAR'IN AÇIKLAMASI

Rockstar'ın bir sonraki Grand Theft Auto oyunu hakkında söyledikleri oyun dünyasına bomba gibi düştü. "GTA V'in eşi benzeri olmayan uzun ömürlülüğü ile çoğunuzun bize Grand Theft Auto serisine yeni bir giriş hakkında soru sorduğunu biliyoruz. Grand Theft Auto serisindeki bir sonraki yapım için aktif geliştirmenin devam ettiğini onaylamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Rockstar ayrıca GTA 6 ilgili daha fazla bilginin hazır olur olmaz paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğinin altını çizdi. "Tüm ekibimiz adına, desteğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve sizinle geleceğe adım atmak için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rockstar, GTA serisinin bir sonraki oyunu hakkında herhangi bir bilgi sunmadı. Yani çıkış tarihi, platformlar, oyunun yeri ve özellikleri gibi merak edilen bilgiler, Rockstar uygun görene kadar öğrenilemeyecek. Ancak Grand Theft Auto 5'te 155 milyondan fazla oyuncu ve GTA Online'da sürekli büyüyen bir dünya olduğu için GTA 6 beklentileri yüksek.

Rockstar ayrıca PS5 ve Xbox Series X için Grand Theft Auto 5'in çıkış tarihinin 15 Mart 2022 olacağını doğruladı. Yani oyuncuların Los Santos'u 60 fps'de 4K çözünürlükte turlaması için iki aydan daha fazla beklemesi gerekiyor.

Yeni nesil konsollardaki GTA 5, güncellenmiş görsellere sahip olacak: saniyede 60 kareye kadar 4K çözünürlük, doku ve çizim yükseltmeleri, HDR seçenekleri ve ray-tracing. GTA Online'ın bağımsız bir sürümü de 15 Mart'ta gelecek ve PlayStation 5 oyuncularına ilk üç ay ücretsiz olarak sunulacak.