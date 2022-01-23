League of Legends severlerin hasret kaldığı Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde Kış Mevsimi nihayet başladı. Geçtiğimiz yıl kıyasıya bir rekabete sahne olan VFŞL, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk gününde nefes kesen maçlar oynandı. Günün en dikkat çeken maçında ise son Türkiye Büyük Finalistleri Galatasaray Espor ile NASR Esports karşı karşıya geldi.

Sezon öncesinde başta Bolulu olmak üzere kadrosuna önemli transferler yapan NASR Esports, bir kez daha GS karşısında vadiden mağlup ayrılan taraf oldu.

İŞTE GÜNÜN SONUÇLARI

NASR Esports 0-1 Galatasaray Esports

Team Aurora 1-0 Fenerbahçe Espor

Galakticos 0-1 5 Ronin

Papara SuperMassive Blaze 1-0 Beşiktaş Esports

fastPay Wildcats 0-1 Dark Passage

VFŞL'de ilk hafta, 5 karşılaşma ile beraber sona erecek. Bu maçlar arasında en dikkat çeken karşılaşma, Fenerbahçe Espor ve Beşiktaş arasında oynanacak ve vadide derbi izleme şansımız olacak. İkinci gün karşılaşmalarını Riot Games'in Twitch ve YouTube kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.