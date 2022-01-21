Amerikan Güreşi severlerin merakla beklediği 2K Games'in yeni oyunu WWE 2K22 resmen duyuruldu. Oyun Mart ayında hayranlarının beğenisine sunulacak. 2K Games bir tanıtım videosu yayınlarken, oyunun fiyatı da belli oldu. İşte detaylar...

Rockstar Games'in de sahibi olduğu 2K Games tarafından her yıl geleneksel olarak piyasaya sürülen Amerikan Güreşi serisi WWE'nin en yeni oyunu duyuruldu. Özellikle 619 hareketiyle hafızalara kazınan ve WWE'nin son 20 yılına damga vuran isimlerden biri olan Rey Mysterio, oyunun kapağında yer alacak. WWE 2K22, Mart ayında oyuncuların beğenisine sunulacak.

WWE 2K22, Mart ayında piyasaya çıkıyor

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri hakkında çeşitli dedikodular ve sızıntılar gerçekleşen ve 2K Games tarafından bir türlü duyurulmayan WWE 2K22 en sonunda ortaya çıktı.

WWE 2K22'nin kapağını, geleceğin Hall of Fame olması beklenen starı Rey Mysterio süsleyecek. Oyuna dair duyuru, Mysterio'nun da yer aldığı ve WWE'nin efsane yorumcusu Bryon Saxton tarafından sunulan bir sanal tanıtımla gerçekleştirildi. Çıkış tarihi 11 Mart 2022 olarak resmen duyurulan yapımla ilgili farklı detaylar da oyunculara aktarıldı.

Rey Mysterio'nun kapağında yer aldığı oyunu ön-sipariş ile satın alan kullanıcılara Undertaker Immortal Pack adında bir oyuncu paketi hediye edilecek. Bu paketin içerisinde WWE'nine efsane isimlerinden olan Undertaker'ın kariyerindeki farklı dönemleri temsil eden 3 farklı personası hediye edilecek. Oyuncular bu 3 karakterden istediğini seçerek oyundaki herhangi bir modda kullanabilecekler.

WWE 2K22'nin fiyatı da ortaya çıktı. Toplamda 4 farklı sürümle oyuncuların karşısına çıkacak olan yapımın fiyatı 60 dolar ile 120 dolar arasında değişiyor.

Yapımın yeni jenerasyon Standart sürümü 70 dolar etiketiyle piyasaya sürülecek. nWo 4-Life isimli sürüm ise tam 120 dolardan satılacak ve Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Syxx ve Eric Bischoff gibi efsane WWE karakterleri de oynanabilir olarak oyunculara sunulacak. Bunun yanı sıre Deluxe versiyonda yer alan 5 paketlik DLC içeriği ve her oyunu her iki jenerasyonda da oynayabilme gibi avantajlara sahip olacak.