06 Ocak 2022, Perşembe

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Days Gone'ın satış rakamları resmen açıklandı!

Days Gone’ın satış rakamları açıklandı!
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Days Gone'ın yönetici ekibinde yer alan ve daha sonra ayrılan Jeff Ross, oyunun satış rakamlarını açıkladı. 2019'da satışa sunulan Days Gone, PlayStation ve bilgisayar platformlarında 9 milyondan fazla satıldığı duyuruldu.

2019'da piyasaya sürülen Days Gone'ı yöneten ve daha sonra stüdyodan ayrılan Jeff Ross, yaptığı açıklamayla oyunun ne kadar sattığını duyurdu.

Jeff Ross ekipten ayrılmadan önce oyunun sadece PlayStation'da 8 milyondan fazla satıldığını açıklarken, Steam'de ise 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşıldığını belirtti.

Eski yönetici ayrıca Sony'den neden ayrıldığını da belirtti ve stüdyo yönetiminin hayal kırıklığına uğrattını ifade etti.

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