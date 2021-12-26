Yılların eskitemediği konsol Atari (NES) için 38 yıl sonra yeni bir oyun geliyor!
1983 yılında çıkış yapan ve 90'ların en popüler oyun kolsolu olarak görülen Nintendo Entertainment System (NES) veya ülkemizde bilinen adıyla Atari için yeni bir oyun yapıldığı açıklandı. Kickstarter’da oldukça yüklü bir bağış toplamayı da başaran oyunun oynanış videosu da yayınlandı. İşte ayrıntılar...
Ülkemizde kısaca Atari olarak bilinen ve 90'ların en popüler oyun konsollarından biri olan Nintendo Entertainment System (NES) için tam 38 yıl sonra yeni bir oyun geliştiriliyor. 1983 yılında piyasaya sürülen konsol için geliştirilen oyun, Kickstarter'da oldukça yüklü bir bağış toplamayı da başardı.
16 BİN DOLAR TOPLADI
Her ne kadar ülkemizde gerçek adı olan Nintendo Entertainment System olarak değil Atari olarak bilinse de gelmiş geçmiş en popüler konsollardan biri olarak bilinen NES için yeni bir oyun geliyor.
1983 yılında Japonya'da, ilerleyen yıllarda da tüm dünyada adeta patlama yaratan NES; o dönem Metroid, Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Tank 1990 ve Duck Hunt gibi efsanevi oyunlarıyla unutulmaz bir iz bıraktı. Yaklaşık 6 yıl sonra piyasaya sürülen Super Nintendo Entertainment System (SNES) ile popülaritesini katlayan konsol için Cooper Jacket adında yepyeni bir oyun geliştiriliyor.
Geçtiğimiz ay içerisinde resmi YouTube kanalı aracılığıyla tanıtım videosu yayınlanan Cooper Jacket, toplamda 13 bölüm ve 5 farklı dünya içeren bir aksiyon oyunu…
Oyun iki kişilik co-op modunu da destekliyor ve o dönem görmeye pek alışık olmadığımız, silahların ve yeteneklerin geliştirilebilmesi gibi farklı özellikler de içeriyor. Copper Jacket, geçtiğimiz ay içerisinde Kickstarter kampanyasını 9 bin dolar hedefiyle başlatmıştı. Aradan geçen bir ayın ardından toplamda 244 kişi tarafından desteklenen proje, daha şimdiden 16 bin dolar bağış toplamayı başardı.
Eğer her şey yolunda giderse, oyun 2022'nin Ocak ayında oyuncularla buluşacak. Yapımcı, şimdilik sadece NTSC sistemlere destek verdiklerini ve PAL'de oyunun çalışıp çalışmamasını garanti edemeyeceklerini belirtti. Copper Jacket, oyunculara .NES formatında ve ROM olarak teslim edilecek.
İŞTE OYNANIŞ VİDEOSU
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı