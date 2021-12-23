Steam’de Kış İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar...

PC oyuncularının bir numaralı platformu olan Steam'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Kış İndirimleri başladı. Steam bu kış da birçok oyunda oyuncuları sevindirecek indirimler yaptı. İşte Steam Kış İndirimlerinde öne çıkan bazı oyunlar...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Steam, Kış İndirimleri ile yeni yıla yeni oyunlarla girmemizi sağlıyor. Yılın en iyi indirimlerinin yapıldığı bu etkinlikte bu yıl da dikkate değer pek çok oyun var.

İŞTE KIŞ İNDİRİMLERİNDE ÖNE ÇIKAN FIRSATLAR

22 Aralık'ta başlayan indirimler 5 Ocak'a kadar devam edecek. Yani indirimleri incelemek için bolca vaktiniz var. Eğer hangi oyunu alacağınız konusunda kararsızsanız listelediğimiz popüler oyunlara bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.

FIFA 22: 419 TL yerine 167.99 TL (Yüzde 60 indirim)

New World: 177.50 TL yerine 133.12 TL (Yüzde 25 indirim)

Deathloop: 299 TL yerine 149.50 TL (Yüzde 50 indirim)

Days Gone: 279 TL yerine 167.40 TL (Yüzde 40 indirim)

Battlefield 2042: 419 TL yerine 277.19 TL (Yüzde 34 indirim)

Resident Evil Village: 279 TL yerine 139.50 TL (Yüzde 50 indirim)

Friday the 13th: 25 TL yerine 6.25 TL (Yüzde 75 indirim)

Red Dead Redemption 2: 299 TL yerine 149.50 TL (yüzde 50 indirim)

Forza Horizon 5: 299 TL yerine 269.10 TL (Yüzde 10 indirim)

Forza Horizon 4: 92 TL yerine 30.36 TL (Yüzde 67 indirim)

Left 4 Dead 2: 18.50 TL yerine 3.70 TL (Yüzde 80 indirim)

Rainbow Six Siege Standard Edition: 89 TL yerine 35.60 TL (Yüzde 60 indirim)

The Witcher 3: Wild Hunt: 59.99 TL yerine 11.99 TL (Yüzde 80 indirim)

Cyberpunk 2077: 249 TL yerine 124.50 TL (Yüzde 50 indirim)

Bunlar gibi binlerce oyun daha Steam'de şu an indirime girmiş durumda. Eğer ilginizi çeken bir oyun varsa 5 Ocak'a kadar vaktiniz var. Diğer ilgi çekici indirimleri Steam'in ana sayfası üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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