ESPOR HABERLERİ - Turkuvaz Medya'nın organizasyonluğunda üçüncü E-Spor zirvesi düzenlenecek!
Türkiye'nin en kapsamlı Espor zirvesinin, üçüncüsü düzenlenecek. Turkuvaz Medya’nın organizasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da katılacak. Organizasyonun teması ise, “Ekosistemi Geliştirmek” olacak. İşte ayrıntılar...
Türkiye'nin en kapsamlı Espor zirvesinin ü��üncüsü, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi organizasyonunda bugün online olarak düzenleniyor. Açılışını, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gerçekleştireceği zirve "Ekosistemi Geliştirmek" ana temasıyla düzenlenecek. Üçüncü Espor Zirvesi'nde takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, yayıncılar, yeni bir sporun doğuşunun arifesinde hep birlikte bu yeni oyunun nasıl kurulacağını tartışacak. Turkcell Platin'in sponsorluğundaki organizasyonda zirve takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, marketing uzmanları ve yayıncıları bir araya gelecek. Program bugün 11.00'den itibaren www.esporzirvesiturkiye. com'dan takip edilebilecek.
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