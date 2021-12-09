Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! İşte Epic Games Store 9 - 16 Aralık ücretsiz oyunları...

Oyunculara her hafta ücretsiz olarak yeni oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Launcher'a sahip olan herkes, bu hafta kütüphanesine Godfall Challenger Edition ve Prison Architect oyunlarını ekleyebilecek. İşte detaylar...

Her hafta oyunculara ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games Store'un bu hafta verdiği ücretsiz oyunlar belli oldu. Epic Games Laucher'a sahip olan herkes, bu iki oyunu kalıcı olarak kütüphanesine ekleyebilecek.

1- GODFALL CHALLENGER EDITION

Epic Games Store'da yayınlanan ücretsiz oyunlardan ilki olan Godfall Challenger Edition, eşli ve tek oyunculu modları destekliyor. Üç oyun sonu modu olan Lightbringer, Dreamstones ve Ascended Tower of Trials'ta kıyasıya mücadele ederken; son seviye Valor zırhının kilidini anında açabilir, bolca beceri puanı kazanabilir ve çeşitli ölümcül silahları kuşanabilirsiniz.

Godfall Challenger Edition oyununu ücretsiz indirmek için öncelikle Epic Games Launcher kurmanız gerekiyor. Oyunun web sayfasındaki Yükle butonuna bastığınızda Epic sizi gerekli yerlere yönlendirecektir. Aşamaları takip ederek kitaplığınıza ekleyebilir, sonrasında da internet hızınıza bağlı değişen süre içerisinde yükleyebilirsiniz.

2- PRISON ARCHITECT

Cezaevi tasarlayıp mahkumlarla başa çıkmaya çalışacağınız bu zorlu strateji oyununda, hapishanenin müdürü siz oluyorsunuz. Otoritenizi kurmaya çalışırken bir yandan mahkumları fazla kısıtlamamanız gerekiyor. Öte yandan su baskını, yangın, kavga veya geniş çaplı bir isyana karşı da hazırlıklı olmalısınız.

Hibe başvurularıyla hükümet desteğinden yararlanıp aldığınız fonları hastalıkla mücadele, çete faaliyetlerini önleme, dava takibi gibi farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca silahlı gardiyanlar, psikologlar, doktorlar ve avukatların da bir arada olduğu cezaevinin düzenini etik kurallarına uygun hale getirerek güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Hem Windows hem de macOS işletim sistemini destekleyen Prison Architect oyununu Epic Games Store üzerinden ücretsiz yükleyebilirsiniz.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Şirketin web sayfasından Epic Games Launcher indirerek ücretsiz oyun kütüphanesine erişim sağlayabilirsiniz. Hem Windows hem de macOS işletim sistemlerini destekleyen uygulama, aynı zamanda Epic'teki ücretli oyunların da kapısını size açıyor.

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