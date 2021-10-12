Yahoo Fantasy Basketball'da en iyi oyuncular onlar! İşte Fantezi Basketbol'daki en iyi 10 NBA oyuncusu...

Popüler oyun Fantasy Basketball, dünya çapında oldukça oyuncu tarafından oynanıyor. Düzenli olarak kadrolarını kuran oyunseverler, başarıya ulaşmak için kıyasıya rekabet ediyor. Biz de sizler için Yahoo Fantasy Basketball'daki en iyi 10 oyuncuyu sıraladık. İşte o liste...

Dünya çapında oldukça popüler olan Yahoo Fantasy Basketball, oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. NBA'in başarılı oyuncularını kullanarak kurulan takımlarda kıyasıya rekabet edilen oyundaki, en başarılı 10 basketbolcuyu sizler için sıraladık.

İŞTE O LİSTE

1. Nikola Jokic PF, C

2. Stephen Curry PG, SG

3. Luka Doncic PG, SG

4. Damian Lillard PG

5. James Harden PG, SG

6. Karl-Anthony Towns C

7. Joel Embiid PF, C

8. Kevin Durant SF, PF

9. Paul George SF, PF, SG

10. Giannis Antetokounmpo PF, C

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