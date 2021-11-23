Steam’den PlayStation oyunlarına büyük indirim!

Steam'de her hafta düzenlenen indirimler devam ediyor. En çok tercih edilen oyun platformları arasında yer alan Steam, bu hafta PlayStation oyunlarını indirime soktu. İşte o oyunlar ve fiyat listesi...

Bilgisayar oyunu oynayanların en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Steam, her hafta farklı oyunlarda indirimlere gidiyor. Steam, bu hafta da PlayStation oyunlarına indirim sağladı.

26 Kasım Cuma günü başlayacak Black Friday indirimi öncesi Steam, yine bir indirime gitti. İndirimlerde PlayStation yapımlarının çokluğu ise dikkat çekti.

İşte o oyunlar ve indirimli fiyatları:

Just Cause™ 3 - 6,75 TL

HELLDIVERS™ Dive Harder Edition - 29,99 TL

POSTAL 4: No Regerts - 45,60 TL

OUTRIDERS - 95,37 TL

Necromunda: Hired Gun - 117,80 TL

DEATH STRANDING - 119,70 TL

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition - 137,50 TL

Days Gone - 167,40 TL

Back 4 Blood - 174,30 TL

Not: Oyunların hepsinin indirim süresi 24 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'de bitecektir.

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