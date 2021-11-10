10 Kasım 2021, Çarşamba

E SPOR

E-Spor Federasyonu'ndan 10 Kasım'a özel Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı!

E-Spor Federasyonu’ndan 10 Kasım’a özel paylaşım!
E SPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 Giriş Tarihi: 10.11.2021

E-Spor Federasyonu, sosyal medya hesabından 10 Kasım'a dair özel bir anma videosu paylaştı. Oyun görüntülerinden oluşan video büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...

E-Spor Federasyonu, sosyal medya hesabından 10 Kasım'a dair bir anma videosu paylaştı. Oyun görüntülerinden oluşan video büyük beğeni topladı.

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