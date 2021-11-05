EA Play ve Xbox Game Pass sahipleri Battlefield 2042'yi oyun çıkmadan ücretsiz deneme şansına sahip olacak!

Battlefield serisinin yeni oyunu olan Battlefield 2042'yi EA Play ve Xbox Game Pass sahipleri 12 Kasım'dan itibaren 10 saat boyunca deneme şansına sahip olacak. Bu 10 saatlik versiyonda sadece siz oyundayken geriye sayıyor. Kapattığınız zaman süre değişmiyor.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 2042'den güzel bir haber geldi.

EA PLAY VE XBOX SAHİPLERİ 10 SAAT DENEYEBİLECEK



Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre Battlefield 2042'yi oyun çıkmadan bir hafta önce, yani 12 Kasım'da EA Play ve Xbox Game Pass aboneleri oyunu 10 saat boyunca ücretsiz deneyebilecek. Bu durum aslında çok da sürpriz değil çünkü bu 10 saatlik deneme sürümü neredeyse tüm EA oyunları için veriliyor.

Bu 10 saatlik versiyon sadece siz oyundayken geriye sayıyor. Kapattığınız zaman süre değişmiyor. Xbox Games Pass Ultimate ve Xbox Game Pass for PC abonelerinin aynı zamanda EA Play oyunlarına erişebildiklerini hatırlatalım. Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

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