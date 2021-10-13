13 Ekim 2021, Çarşamba

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Dota2 The International (TI) Kazananlar Grubu'nda çeyrek final maçları sona erdi!

Dota2 The International Kazananlar Grubu’nda çeyrek final maçları sona erdi!
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Dota2 2021 The International Kazananlar Grubu'nda çeyrek final maçları oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün maçlarında PSG.LGD ile T1 kozlarını paylaşırken; Virtus.pro ise Vici Gaming'la karşılaştı. İşte günün sonuçları...

Dota2 2021 The International Kazananlar Grubu'nda çeyrek final mücadelesi 2 karşılaşmayla sona erdi.

Günün maçlarında PSG.LGD ile T1 karşılaşırken, PSG.LGD mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu. Bir diğer mücadelede ise Virtus.pro ile Vici Gaming kozlarını paylaştı ve Virtus.pro 2-1'lik sonuçla yarı finale adını yazdırdı.

Daha önce de Team Spirit'i 2-1'le geçen Invictus Gaming ve OG'yi 2-0 mağlup eden Team Secret yarı finale yükselen diğer takımlar olmuştu.

Kazananlar Grubu'nda yarı final eşleşmesi şu şekilde oluştu:

Invictus Gaming - Team Secret
PSG.LGD - Virtus.pro

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