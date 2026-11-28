Real Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da zirve mücadelesini sürdüren Real Madrid, 14. haftada Deportivo Alaves'i konuk edecek. Milli futbolcu Arda Güler'in forma durumu da gündemde yer alıyor. Real Madrid-Deportivo Alaves maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de olacak mı?