Real Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da zirve mücadelesini sürdüren Real Madrid, 14. haftada Deportivo Alaves'i konuk edecek. Milli futbolcu Arda Güler'in forma durumu da gündemde yer alıyor. Real Madrid-Deportivo Alaves maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de olacak mı?
Real Madrid-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Real Madrid, Deportivo Alaves'i konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında kazanan eflatun-beyazlılar, başarılı performansını lige taşımak istiyor. Deportivo Alaves ise güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Peki, "Real Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?"
REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Deportivo Alaves maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.
REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga'nın 14. haftasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ilgili yayın paketleri aracılığıyla takip edebilecek.
ARDA GÜLER DEPORTIVO MAÇINDA ŞANS BEKLİYOR!
Real Madrid'in Deportivo Alaves karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde genç yıldız karşılaşmada forma giyebilecek.
Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, resmi kadroların açıklanmasıyla belli olacak.
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