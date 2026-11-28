İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Atletico Madrid, 14. haftada Elche'ye konuk olacak. Ev sahibi ekip de taraftarı önünde üç puana ulaşmayı hedefliyor. Peki, Elche-Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Elche-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 14. hafta heyecanı Elche-Atletico Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Barcelona ve Real Madrid ile zirve mücadelesi veren Atletico Madrid, deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Martin Anselmi'nin çalıştırdığı Elche ise taraftarına bu sezonki ilk iç saha galibiyetini hediye etmek istiyor. Peki, Elche-Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ELCHE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche-Atletico Madrid maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak.

ELCHE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 14. haftasındaki karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ilgili yayın paketleri üzerinden takip edebilecek.

ANSELMI İLE SIMEONE KARŞI KARŞIYA

İki Arjantinli teknik direktörün taktik mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesinde Martin Anselmi, kolektif oyunun önemine dikkat çekti. Elche'nin teknik patronu, güçlü rakipleri karşısında takım halinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

ELCHE-ATLETICO MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI