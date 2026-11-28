Hamburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Hamburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Bavyera ekibi, zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Peki, Hamburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı Hamburg-Bayern Münih karşılaşmasıyla devam ediyor. Lider Borussia Dortmund'un takibini sürdüren Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı mağlubiyetin ardından moral bulmak istiyor. Sahasında üst üste üç maç kazanan Hamburg ise güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Hamburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
HAMBURG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hamburg-Bayern Münih maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmaya Volksparkstadion ev sahipliği yapacak.
HAMBURG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Bundesliga'nın 11. haftasındaki mücadele S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun internet sitesi ve uygulaması üzerinden izleyebilecek.
BAYERN MUNIIH'TE 5 ÖNEMLİ EKSİK
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin açıklamalarına göre Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Jamal Musiala ve Ismael Saibari karşılaşmada görev alamayacak. Bavyera ekibi, önemli oyuncularının yokluğunda Hamburg deplasmanında üç puan arayacak.
HAMBURG EVİNDE SERİ YAKALADI
Bundesliga'da 10 karşılaşmada 12 puan toplayan Hamburg, 12. sırada bulunuyor. Sahasında oynadığı son üç lig maçını kazanan ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Werder Bremen'e deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Bayern Münih, sezonun ilk 10 lig karşılaşmasını mağlubiyet yaşamadan tamamlayarak 22 puan topladı. Geçtiğimiz ocak ayında Volksparkstadion'da oynanan iki takım arasındaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
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