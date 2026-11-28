Hamburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Hamburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Bavyera ekibi, zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Peki, Hamburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?