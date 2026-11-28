Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr, 13. haftada Al Hazem'e konuk olacak. Ev sahibi ekip de güçlü rakibi karşısında puan almayı hedefliyor. Peki, Al Hazem-Al Nassr maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak izlenebilecek?

Al Hazem-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. haftasında Al Nassr, Al Hazem deplasmanına çıkacak. Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Sadd karşısında kazanan sarı-lacivertliler, başarılı performansını lige taşımak istiyor. Al Hazem ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Peki, Al Hazem-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL HAZEM-AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Kasım Cumartesi günü oynanacak müsabaka TSİ 15.15'te başlayacak. Mücadeleye Al Hazem Club Stadyumu ev sahipliği yapacak.

AL HAZEM-AL NASSR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki canlı yayın adresi S Sport Plus olacak. Platform aboneleri mücadeleyi desteklenen mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan takip edebilecek.

AL HAZEM 14. SIRADA

Ligde son olarak Al Khaleej'e 4-2 mağlup olan Al Hazem, 13. hafta öncesinde 14. sırada bulunuyor. Al Nassr ise puan tablosunun üçüncü sırasında yer alıyor.

AL NASSR'I YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Ange Postecoglou'nun öğrencileri, Al Hazem karşılaşmasının ardından ligde Al Qadsiah ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin Asya Şampiyonlar Ligi Elit'teki sonraki rakibi ise Al Gharafa olacak.

AL HAZEM-AL NASSR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI