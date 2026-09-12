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Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Hull City, deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

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Hull City, Chelsea'den 1 puanı kaptı!

İngiltere Premier Lig 4. hafta mücadelesinde Hull City deplasmanda Chelsea'ye konuk oldu.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea'nin gollerini 7. dakikada Morgan Rogers ve 66. dakikada Joao Pedro kaydederken, Hull City'nin golleri 28 ve 34'te Muhammed Belloumi'den geldi.

Hull City'nin bu sezon kalesinde ilk kez gol gördüğü maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından namağlup serisini sürdüren Hull City, 8 puanla 3. sırada yer alırken, 7 puana yükselen Chelsea ise 4. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 5. haftasında Hull City, Newcastle United deplasmanına çıkacak, Chelsea ise Brentford'a konuk olacak.

#Chelsea #Stamford Bridge
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