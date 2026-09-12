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Can Uzun'dan 2 gol! E. Frankfurt deplasmanda kazandı

Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt, milli yıldız Can Uzun'un 2 gol attığı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

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Can Uzun'dan 2 gol! E. Frankfurt deplasmanda kazandı

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanda Mainz'e konuk oldu.

MEWA Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un golleri 9. ve 60. dakikalarda milli futbolcu Can Uzun, 45+1. dakikada da Jonathan Burkardt'tan gelirken Mainz'in tek golünü 89'da Phillip Tietz kaydetti.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 4'e yükseltirken, Mainz ise 4 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Frankfurt evindeFreiburg'u konuk edecek, Mainz ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

#Almanya Bundesliga #Bundesliga
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