Can Uzun'dan 2 gol! E. Frankfurt deplasmanda kazandı
Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt, milli yıldız Can Uzun'un 2 gol attığı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanda Mainz'e konuk oldu.
MEWA Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un golleri 9. ve 60. dakikalarda milli futbolcu Can Uzun, 45+1. dakikada da Jonathan Burkardt'tan gelirken Mainz'in tek golünü 89'da Phillip Tietz kaydetti.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 4'e yükseltirken, Mainz ise 4 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 4. haftasında Frankfurt evindeFreiburg'u konuk edecek, Mainz ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.
Burkardt'ın asistinde Can Uzun, bu sezonki ilk lig golünü attı! 🔥 pic.twitter.com/0dU7AEODmq— S Sport Plus (@ssportplustr) September 12, 2026
CAN UZUN BİR KEZ DAHA SAHNEDE! 🔥🔥— S Sport Plus (@ssportplustr) September 12, 2026
Milli futbolcumuz, Götze'nin asistinde kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı! 🇹🇷 pic.twitter.com/QZlQYKW7OJ