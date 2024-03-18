The Times'a konuşan Pique şunları söyledi: "Barça'yı yönetmek için spesifik tipte bir antrenör olmanız ve Barça'nın oynama şeklini anlamanız gerekiyor, dolayısıyla seçenekler çok az. En bariz olanı [Pep] Guardiola, çünkü onun bir geçmişi var. Şu anda en iyi teknik direktör Guardiola. Arsenal'den Mikel Arteta da iyi bir antrenör olabilir. Barselona'yı anlıyor ve geçmişte Barça'da oynamıştı."

Pique'nin Guardiola'nın kulübe geri dönüş konusunda ne düşündüğü sorulduğunda ise şöyle konuştu: "Ona sormanız gerekir. Bazen onunla konuşuyorum. Eminim Barselona halkı onu tekrar görmekten mutluluk duyacaktır."