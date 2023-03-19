Serie A'nın 27. haftasında Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan Torino-Napoli mücadelesinde Matteo Marchetti düdük çaldı.
Karşılaşmada konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 9. ve 51. dakikalarda Oshinmen, 35. dakikada Kvaratskhelia ve 68. dakikada Ndombele kaydetti.
Bu sonucun ardından lider Napoli 71 puana yükselirken, 11. sıradaki Torino 37 puanda kaldı.
Napoli, Serie A 28. hafta maçında 2 Nisan Pazar günü evinde Milan'ı konuk edecek; Torino ise 3 Nisan Pazartesi günü Sassuolo deplasmanına çıkacak.