RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.
Paços Ferreira takımının 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Djalo bu sezon 5 gol 3 asist ile Portekiz Ligi'nin dikkat çeken oyuncularından biri oldu.
✍🏼 Hoş geldin Matchoi Djalo Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OyzsKBQecW— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) March 12, 2024