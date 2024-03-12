RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.

Paços Ferreira takımının 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Djalo bu sezon 5 gol 3 asist ile Portekiz Ligi'nin dikkat çeken oyuncularından biri oldu.